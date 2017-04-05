جازي تعلن عن تغييرات في عرض موديم الجيل الرابع





أعلنت جازي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الرقمية عن إدخال تعديلات على عرض موديم الجيل الرابع الذي طرح في السوق منذ نوفمبر 2016 و جاءت هذه التغييرات لتلبية أفضل لتطلعات المشتركين .فبعد النجاح الذي لقيه هذا المنتوج لدى المستهلكين،قرر المتعامل إعادة إطلاق العرض خاصة بعد انتشار شبكة الجيل الرابع بشكل أوسع. حيث أن الجهاز يتيح استعمال الإنترنت في أي مكان مع إمكانية إشراك حتى 10مستخدمين في الاستفادة من الانترنت. وقد أدخلت العديد من التحديثات حيث تمت إطالة فترة صلاحية الأرصدة الشهرية وإضافة صيغة أٌقل ثمنا تناسب المشتركين ذوي الاستهلاك الضعيف. و تتمثل التغييرات في استحداث خيارات استهلاكية جديدة لتلبية الاحتياجات المختلفة للزبائن والمشاركة في تعميم استهلاك الانترنت.حيث نجد أولا حزمة 500 ميغا بايت بسعر 500 دينار مصممة خصيصا لذوي الاستهلاك الضعيف و هو صالح لمدة 7 أيام. ثم حزمة 1 جيغا بايت بسعر 800 دينار صالحة لشهر واحد.حزمة 2 جيغا بايت بسعر 1400 دينار صالحة أيضا لشهر واحد. حزمة 5 جيغا بايت بسعر 2500 دينار صالحة لمدة شهرين.حزمة 10 جيغا بايت بسعر 4000 دينار صالحة لمدة ثلاثة أشهر. وأخيرا حزمة 20 جيغا بايت بسعر 7500 دينار صالحة لمدة ستة أشهر. مع الإشارة إلى أن السعر الترويجي السابق 6990 دينار انتهى وأصبح سعر العرض أي الموديم زائد 20 ميغا بايت من البيانات بقيمة 9990 دينارا. و فيما يخص المشتركين الذين اشتروا الجهاز سابقا فهم ليسوا ملزمين بشراء الحزمة كاملة. حيث يمكنهم أيضا الاستفادة من التغييرات الجديدة، أو اقتناء الجهاز لوحده أو الشريحة لوحدها أو الاشتراك فقط في إحدى الخيارات الأكثر ملاءمة لاستعمالاتهم. و للتفصيل فإن موديم الجيل الرابع لوحده بدون حزمة أو شريحة يبلغ سعره 6990 دينارا في حين يباع موديم الجيل الثالث بسعر 5500 دينار. أما إذا اختار المشترك شراء شريحة انترنت بدون موديم، فجازي تقدم له ثلاثة خيارات بداية من 200 دينار لحجم 100 ميغا بايت مع صلاحية لمدة 30 يوما. أو 2 جيغا بايت بسعر 1500 دينار صالحة لمدة 30 يوما كذلك في حين حجم 5 جيغا بايت متوفرا بسعر 3000 دينار صالحة لمدة 30 يوما كذلك. تفتخر جازي بالمساهمة في تعميم استهلاك الانترنت من خلال إستراتيجية رقمية نابعة من الخبرة العالمية لمجموعة فيون من خلال توفير خدمات للمستهلكين الجزائريين تلبي تطلعاتهم مع ضمان جودة عالية للشبكة