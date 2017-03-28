جازي تفتتح متجرا جديدا في الجزائر العاصمة و تعزز قربها من الزبون





دشنت جازي الشركة الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات الرقمية متجرا جديدا بالجزائر العاصمة و بالضبط في شارع العقيد كريم بلقاسم، معززة بذلك قربها من الزبون و مبرزة عزمها على مواصلة نشر تكنولوجيا الجيل الرابع مع خدمات جيدة و عروض قوية تلبي تطلعات الزبائن. جرت حفلة التدشين بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فنشانزو نيشي و المدير العام ماتيو غالفاني و أحمد عليالش نائب رئيس مجلس الإدارة و ممثلو الصندوق الوطني للاستثمار كل من كمال محفوظي و خليل شيخون و عبد الكريم محطالي. يدخل افتتاح المتجر الجديد في إطار عملية التحول التي تنتهجها الشركة و التي تهدف لأن تصبح المتعامل الرقمي المرجعي في الجزائر. كما أن جازي جعلت الزبون في قلب سياستها التنموية و شرعت في تجديد مراكز خدماتها و في افتتاح متاجر جديدة أعطيت لها مهام جديدة تتماشى مع تغيرات متطلبات الزبون. للتذكير فإن جازي تمتلك في الجزائر العاصمة لوحدها أربعة عشر مركز خدمات ستضاف إليها مع نهاية السنة الجارية عشرة متاجر ذات تصميم عصري و أثاث حديث. كما تتطلع الشركة إلى افتتاح ما يقرب من خمسين متجرا في ربوع الوطن خلال هذه السنة. كما سترفق جازي افتتاح المحالات الجديدة بسياسة توظيف تستهدف كفاءات خاصة و متميزة تتماشى مع تطورات السوق، حيث أن المتعامل خطط لفتح ما يقرب من سبعمائة منصب شغل في المهن المتعلقة بالانترنت و مستجدات تكنولوجيا الاتصالات. تراهن جازي على بناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر مع تغطية ما يزيد على خمسين بالمائة من السكان بحلول سنة 2021 معتمدة في ذلك على خبرة الشركة الأم فيون و دعم الصندوق الوطني للاستثمار. ففي نهاية السنة الماضية كانت جازي قد نشرت شبكة الجيل الرابع في عشرين ولاية مع تغطية نسبة عشرين بالمائة من السكان كما أطلقت عروضا قوية مثل جازي كارت مع إدخال مجانية المكالمات في عروضها تشجيعا لتعميم استهلاك الانترنت. تعد جازي زبائنها الحاليين و المستقبليين بالمزيد من العروض في المستقبل القريب.