كوندور الشريك الرسمي لمعرض “نايتك” 2017 بوهران





يشارك العملاق الجزائر “كوندور” الكترونيكس في صالون “نايتك” 2017 المقام حاليا بمدينة وهران من 21 إلى 24 مارس، حيث يجمع هذا الصالون في طبعته الأولى كبار المصنعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا والتصنيع الالكتروني وآخر الابتكارات في مجال “آ تي” والاتصال على مستوى شمال إفريقيا، هذا ويعتبر العملاق الجزائري “كوندور” الرائج محليا وقاريا في مجال التصنيع الالكتروني والتكنولوجي الراعي الرسمي لهذا المعرض و الشريك الأول لصالون “نايتيك” 2017، الذي سيكون بمثابة موعد سنوي يجمع المهتمين والمحترفين في مجال التكنولوجيات الحديثة، ويضم المعرض الذي يحتضنه مركز الاتفاقيات بوهران 400 عارض يمثلون 30 دولة، جاءوا كلهم للكشف عن آخر ابتكاراتهم التكنولوجية وأحدث منتجاتهم وخدماتهم للمهتمين وأصحاب القرار في دول شمال إفريقيا المهتمين بمجال التصنيع التكنولوجي على غرار العملاق الجزائري “كوندور”، ويسمح المعرض بتبادل الأفكار والخبرات وإبرام الصفقات والشراكات بين الدول المجتمعة فيه، ويحوز “كوندور” في هذا المعرض على جناح خاص مساحته 100 متر مربع يعرض من خلاله آخر مبتكراته التكنولوجية ومنتجاته المتنوعة والمختلفة الحاصلة جميعها على شهادات المصادقة وفق معايير السلامة والجودة العالمية والأوروبية، وعلى هامش هذا المعرض، ستقام ندوات إعلامية وورشات عمل، يتم تنشيطها من طرف خبراء محليين ودوليين على امتداد أربعة أيام، حيث سيتم التطرق لمواضيع خاصة بالوقت الراهن، وبالجديد التكنولوجي الذي تم ابتكاره مؤخرا، وسيكون المجال مفتوحا للنقاش وتبادل الأفكار والآراء وطرح الأسئلة بخصوص هذا المجال ومستقبله في المنطقة

ف.وليد