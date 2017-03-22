BIPER حتى بدون رصيد، فايسبوك باطل وتسعيرة بالثانية





رفيق عكوش

كشف أمس السيد هندريك كاستيل المدير العام لأوريدو خلال ندوة صحفية في فندق الشيراطون عن العرض الجديد لأوريدو “هيا” HAYA “ الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر والذي سيحدث ثورة في مجال الهاتف النقال حيث يسمح عرض “هيا” لزبائن أوريدو الاستفادة من مزايا فريدة في السوق الوطنية ويعتبر عرض “هيا” عرض دون التزام موجه لزبائن الدفع المسبق يمنح لهم إمكانية استعمال بعض الخدمات الحصرية حتى بعد نفاد الرصيد وهي إمكانية الدق BIPER بدون رصيد وفايسبوك باطل وفوترة المكالمات بالثانية وشريحة هيا” متوفرة للزبائن الجدد في كل شبكة البيع لأوريدو عبر كافة التراب الوطني بـ 200 دج فقط مع 100 دج كرصيد أولي اما بالنسبة للزبائن أوريدو فبإمكانهم التحول نحو عرض “هيا” بتشكيل الرمز *500 # أو الاتصال بالرقم 333 أو بالتنقل إلى فضاء أوريدو القريب منه وإلى جانب هذه الخدمات الأولى من نوعها في الجزائر يمكن لزبائن “هيا” استعمال تعبئات MAXY HAYA ابتداء من 1000 دج بالاضافة للرصيد المعبأ يستفيد الزبون من مكالمات غير محدودة نحو اوريدو والأنترنات مجانا. ف MAXY Haya1000 يستفيد الزبون من 1000 دج كرصيد + مكالمات غير محدودة نحو أوريدو من التاسعة ليلا الى التاسعة صباحا و 1.5 جيغا أوكتي من الأنترنت. أما 2000 MAXY Haya يستفيد الزبون من 2000 دج كرصيد + مكالمات غير محدودة نحو أوريدو 24 سا/ 24 و 4جيغا أوكتي من الانترنت و3500 MAXY Haya يستفيد الزبون من 3500 دج كرصيد + مكالمات غير محدودة نحو أوريدو 24 سا/ 24 و 10 جيغا أوكتي من الأنترنت و الرصيد صالح للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو الشبكات الوطنية والدولية خلال 30 يوما. وبمناسبة إطلاق العرض الجديد” هيا” صرح السيد هندريك كاستيل المدير العام لأوريدو أن “هيا” هي دعوة لعيش تجربة فريدة لاتصال النقال. وأضاف أن مع هذا العرض الحصري يسعى المتعامل المبتكر أوريدو لتقديم لزبائنه الخدمات والعروض الأكثر ابتكارا ويتعلق الأمر بمقاربة جديدة للاتصال النقال للجعل منه وسيلة للاتحاد والتبادل وعند اوريدو نحن دائما في الاستماع للانشغالات زبائننا لنقترح عليهم حلول على المقاس تستجيب تماما لاحتياجاتهم الاتصالية بأسعار تنافسية يضيف السيد هندريك كاستيل كما تطرق على هامش الندوة الصحفية إلى آفاق تنمية أوريدو وسياسته التجارية القائمة على الإبتكار. ووضع المتعامل أوريدو استراتيجية رقمية هدفها الرئيسي هو فتح عالم جديد للنقال بالنسبة للجزائريين ومع شبكة الجيل الثالث والرابع لاوريدو الأكثر اتساعا عبر الوطن في 31 ولاية مانحا بذلك الفرصة لملايين الجزائريين من عيش تجربة جديدة في العالم الرقمي.