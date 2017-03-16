جازي تطلق تطبيق 718..أول دليل جزائري يعمل من دون انترنت





يسر جازي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، أن تعلن بالشراكة مع مؤسسة بي-باوند عن إطلاق تطبيق 718 الذي من شأنه أن يساهم في تسهيل الحياة اليومية للمشتركين. تتمثل الخدمة الجديدة 718 لجازي في دليل الكتروني يمكن الوصول إليه مباشرة من الهواتف الذكية دون الحاجة إلى الإنترنت بشرط أن يكون المستخدم مشتركا لدى جازي. بفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح العثور على سباك أو صيدلي أو فندق أمرا سهلا. حيث يسمح التطبيق الجديد بإجراء عملية بحث عن مهني أو حرفي و الحصول على كل التفاصيل اللازمة عنه مثل الاسم و العنوان وأرقام الهاتف مباشرة على الهاتف النقال. يمكن تحميل التطبيق جازي 718 مجانا لجميع مشتركي جازي دون أي شروط مسبقة فهو متوفر في المتجر الالكتروني غوغل بلاي. لكن استخدامه مدفوع الثمن بناء على النتائج التي تم الحصول عليها بعد عملية البحث. و في حالة ما لم تعط عملية البحث أي نتيجة،فإنه لن تترتب عن الاستخدام أي مصاريف. و في تعليق له على هذه الشراكة مع جازي، قال يزيد شير، نائب رئيس شركة بي- باوند: “شركتنا متحمسة جدا لهذا التعاون الجديد مع جازي،و تسعى للحصول على المزيد من المشاريع ليس فقط في الجزائر بل في جميع أنحاء القارة الإفريقية.” من جانبه، قال ياسين براهييتي، مدير التسويق بجازي: “شرعت جازي في عملية التحول من أجل تكريس القيادة الرقمية في هذا القطاع ونحن سعداء لتقديم هذه الخدمة الجديدة لمشتركينا الحاليين والمستقبليين الذين نعدهم بخدمات جديدة أخرى في المستقبل. شركة بي-باوند تملك منصة تكنولوجية تسمح للمطورين العاملين على نظام اندرويد بتطوير المزيد من التطبيقات مما يمثل فرصة كبيرة للمطورين الجزائريين”.