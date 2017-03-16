Ooredoo يفوز بالجائزة الذهبية للوحات الإشهارية بالحجم الكبير





تألق Ooredoo مرة أخرى في مجال الإعلان الخارجي بافتكاكه للجائزة الذهبية للوحات الإشهارية بالحجم الكبير في الطبعة العاشرة لـ “اللوحات الذهبية” (Lawhat d’Or). نُظم حفل تسليم الجوائز لأحسن الحملات الإعلانية الخارجية لسنة 2016 بحضور مهنيي مجال الإشهار، و الاتصال و الإعلام. في هذه الطبعة العاشرة لـ “اللوحات الذهبية”، افتك Ooredoo الجائزة الذهبية للوحات الإشهارية بالحجم الكبير بحملته الإعلانية المتعلقة بالإطلاق التجاري لخدمات الجيل الرابع (4G) لـ Ooredoo في أكتوبر 2016 مع الرسالة الرئيسية “ديما بلوسDima Plus “. تم تصميم هذه الحملة من قبل وكالة الاتصال والعلاقات العامة TBWA\DJAZ تتويج Ooredoo في هذه المسابقة الهامة يُؤكد فعالية إستراتيجيته الاتصالية التي تُبرز التزامه وروحه الابتكارية القائمة على القيم الرئيسية للمؤسسة تجاه زبائنه، وهي: التواصل، و التحدي و نوعية الخدمات. للتذكير، فاز Ooredoo سابقا في هذا الحدث عن عدة حملات، سنة 2014 بجائزة اللوحة الفضية (Lawhat d’Argent)، وجائزة الحملة متعددة الصور (Multivisuel)، وجائزة الحجم الكبير الذهبية (Grand Format d’Or) وسنة 2015 بالجائزة البرونزية للوحات الإشهارية بالحجم الكبير حيث. يُولي Ooredoo أهمية كبيرة لتوسُعه و حضوره عبر مختلف مناطق الجزائر و ذلك بضمان تواجد وطني من خلال الإعلان الخارجي الذي يُمثل وسيلة للتواصل و التقرّب من زبائنه.