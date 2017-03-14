أرسلوا صوركم “سلفي” و فوزوا بهواتف iPhones 7 وأرصدة للمكالمات





يعود Ooredoo (أريدُ) ، العلامة المُفضلة للجزائريين على أكبر شبكة اجتماعية في العالم، الفايسبوك، بمسابقة جديدة «Ooredoo Selfie » و يقترح العديد من الهدايا للفوز على صفحته الرسمية و المُصادق عليها (https://web.facebook.com/OoredooDZ/) هذه المسابقة التي تمتد من09 إلى غاية 28 مارس 2017 مجانية و مفتوحة لجميع مُحبي صفحة Ooredoo و تسمح لهم بالفوز بهواتف ذكية و رموز للتعبئة. للمشاركة في هذه المسابقة، ما على الزبون سوى وضع صورته (السيلفي) على صفحة الفايسبوك عبر الرابط : “http://ore.do/Ooredoo_Selfie” يتم اختيار عشرون (20) صورة التي تجمع أكبر عدد من المُشاركة و عبارة الإعجاب “j’aime” كأحسن صور سيلفي و يفوز أصحابها حسب الترتيب، على هواتف iPhones 7 بالنسبة للست الأوائل و رموز تعبئة الرصيد للفائزين الأربعة عشر الآخرين. للتذكير، تضم الصفحة الرسمية والمُصادق عليها Ooredoo على الفايسبوك أكثر من أربعة ملايين مُعجب، مُؤكدة مكانتها كرقم 1 للعلامات الأكثر متابعة و إعجابا في الجزائر.