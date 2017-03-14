”موبيليس” تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة





مايا.س

احتفل المتعامل الهاتفي “موبيليس” باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث مول النشاطات التي نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في المركز الدولي لتكوين المكونين في خميستي بتيازة، وكان محور هذا الحفل الاحتفالي “تسهيل استعمال التكنولوجيات”، وبهذه المناسبة قامت موبيليس وفي إطار دعمها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوزيع 1000 لوحة رقمية و مسجلات صوتية لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم قبولهم لمزاولة الدراسة في المؤسسات التربوية، وبعد هذه المبادرة الحسنة تبقى “موبيليس” وفية لقيمها وتحرص على تكريس التضامن بفضل مواقفها في المجتمع، وأكدت أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون للدعم اللازم من أجل إدماجهم في المجتمع ومساعدتهم.