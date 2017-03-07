18 شهرا حبسا نافذا لرئيسة مصلحة السكن بمديرية التجهيزات العمومية بعنابة





أدان مجلس قضاء عنابة أمس رئيسة مصلحة السكن بمديرية التجهيزات العمومية لولاية عنابة المسماة “ح.ر” عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا مع أمر بالإيداع الفوري لها إثر تورطها في قضية طلب رشوة من مجموعة من المرقين العقاريين بالولاية، حيثيات الواقعة تعود إلى سنة 2012 حين تقدم 5 مرقين عقاريين برفع شكوى لدى وكيل الجمهورية تفيد بتعرضهم لابتزاز وضغط كبيرين من طرف رئيسة مصلحة السكن التي اتهموها في شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية ومحكمة عنابة بالمساومة واستغلال النفوذ مع إساءة استعمال السلطة، مرفقين شكواهم المكتوبة بتسجيل صوتي للمتهمة وهي تفرض عليهم منحها امتيازات غير مستحقة للمصادقة والتوقيع على ملفات مشاريعهم في مجال الاستفادة من مشروع 500 سكن ترقوي مدعم، وحسب تصريحات المرقين فإن المتهمة رفضت التوقيع على إتمام الإجراءات التمهيدية اللازمة للتقدم بهذا المشروع الذي يقضي باستفادة كل مرقي من حصة 100 سكن ترقوي مدعم، وهو الأمر الذي استنكره هؤلاء المرقون الذين منعهم هذا من الحصول على الدعم المالي لإتمام المشاريع رغم أنهم لم يخترقوا قوانين الإنجاز والبناء وقرروا تسجيل المكالمة التي طلبت فيها المتهمة إعطاءها محل من طرف كل مرقي لتسهيل الإجراءات الإدارية والمصادقة على مشاريعهم، وبعد التحقيقات والاستماع لأقوال الضحايا ودفاع المتهمة الذين كشفوا بأن هذه الأخيرة راحت ضحية مؤامرة حيكت ضدها من طرف هؤلاء المرقين، أصدر مجلس قضاء عنابة حكم 18 شهرا ضدها مع أمر بالتوقيف مع أنها لم تحضر جلسة الاستئناف يوم أمس، علما وأن المحكمة الابتدائية قد سبق وأن سلطت ضدها عقوبة سنتين حبسا من قبل.

وليد سبتي