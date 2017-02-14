جازي تحتفل بالذكرى الخامسة عشر لتأسيسها





تحتفل جازي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الرقمية اليوم الأربعاء 15 فيفري بالذكرى الخامسة عشر لإطلاق شبكتها، و تفتخر بأنها ساهمت في تعميم استعمال الهاتف المحمول والعزم على مواصلة سعيها لتطوير و نشر التكنولوجيا الرقمية والاستخدام الواسع للأنترنت في الجزائر.كان يوم الخامس عشر من شهر فيفري 2002 نقطة الانطلاق لرحلة المؤسسة التي صارت بعد بضع سنوات شركة رائدة في السوق. و بعد مرور 15 عاما، لا تزال جازي تحافظ على موقعها الريادي بفضل نموذج اقتصادي ناجح كما أنها أحدث ثورة في الاتصالات اللاسلكية و كونت أجيالا من الإطارات والفنيين لصالح الاقتصاد الجزائري.وفي هذه المناسبة لا تنسى جازي أن تشيد بكل الرجال والنساء الذين ساهموا من خلال روح ريادية، وعمل جاد وعزيمة لا تلين، و على الرغم من الصعوبات، سعوا دائما لتقديم أفضل خدمة مع ضمان جودة عالية للشبكة، و بناء قاعدة صلبة لمستقبل الشركة والذين يعملون اليوم لنجاح الانتقال إلى العالم الرقمي بفضل نشر استعمال الإنترنت عبر الهاتف النقال. شرعت جازي في عملية التحول للتكيف مع العصر الرقمي والاقتراب أكثر إلى الزبون لسد احتياجاته والاستجابة لها مع جودة دائمة في الخدمة. إن المؤسسة التي ولدت من جديد بفضل الشراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار و مجمع فيمبلكوم أصبحت أكثر مرونة وديناميكية وتنافسية، مسترشدة في ذلك بطريقة تسيير حديثة تهدف إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي ينبغي أن يسهل الحياة اليومية للمواطنين. إن إطلاق الدفع الإلكتروني في عام 2016 والتحضير للدفع عبر الهاتف النقال في 2018 يوضح رغبة المؤسسة في المشاركة في تحديث وسائل الدفع المالي على النت والمسطر في برنامج الحكومة. وفي إطار إستراتيجيتها للانتقال من شركة اتصالات تقليدية إلى شركة تكنولوجية تواصل جازي التركيز على تكوين موظفيها وتوظيف المواهب الشابة التي تلبي الاحتياجات المستقبلية للزبائن خاصة وللقطاع بصفة عامة. كما تواصل جازي أيضا في العمل على نقل المعرفة وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، والمساعدة في تطوير صناعة المنتوج المحلي، وتعزيز الشراكة مع الشركات الوطنية، واستغلال الفرص القائمة و دعم سوق العمل. كما تستفيد جازي من الخبرة الرقمية لمجمع فيمبلكوم التي تعمل على تكرارها في السوق الجزائرية. فبالإضافة إلى المكالمات المجانية التي صاحبت عودة عرض بطاقة جازي في أكتوبر الماضي، تسعى جازي لتعميم استعمال الإنترنت عبر الهاتف النقال عن طريق تيسير الحصول عليها مع ضمان جودة الشبكة. حيث أكملت جازي نشر تقنية الجيل الثالث في 48 ولاية في ديسمبر الماضي و أطلقت شبكة الجيل الرابع في 20 ولاية مع نسبة تغطية سكانية عالية وبالتالي توفر للمشتركين انترنت عالية السرعة. و نجاح مودم الجيل الرابع مثال على ذلك في انتظار مزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة. كما تشكر جازي مشتركيها الذين يبلغ عددهم 16.5 مليون مشترك على وفائهم، و تعدهم بمستقبل أحسن بعد أن صار العالم الرقمي حقيقة واقعة و سيشهد تطورا أكثرفي قادم الأيام.