وفاة رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني





انتقل الى رحمة الله ليلة الاثنين الى الثلاثاء اسماعيل حمداني رئيس الحكومة الاسبق حسب ما علم من مصدر مقرب من الفقيد.وشغل اسماعيل حمداني منصب رئيس الحكومة من تاريخ 15 ديسمبر 1998 الى غاية 23 ديسمبر 1999. اسماعيل حمداني المولود في 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج, تقلد عدة وظائف منذ سنة 1962 اهمها سفير الجزائر بفرنسا ما بين سنتي 1989 و 1992 قبل ان يعين رئيسا للحكومة سنة 1998.