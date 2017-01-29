Brandt الجزائر تدشن فضاءات تجارية جديدة في سوق اهراس و البليدة





تستمر شركة Brandt الجزائر فرع مجمع "سيفيتال" ورائد الصناعة والتصدير الكهرومنزلي في الجزائر، تعزيز تواجدها التجاري عبر كافة التراب الوطني وفقا لسياستها للاقتراب أكثر من الجزائريين في كل ولايات الوطن فقد قامت مؤخرا بافتتاح 4 فضاءات تجارية brandt store في كل من البليدة و سوق أهراس و تتميز الفضاءات التجارية بمواصفات عالية. ويندرج تدشين الفضاء التجاري في إطار مزيد تقريب علامة brandt للجزائريين ، إذ توفر الفضاءات التجارية الجديدة مجموعة متكاملة من منتجات Brandt دات الجودة العالية و التكنولوجيا الحديثة .و مع تدشين الفضاءات التجارية الأربعة يصل عدد فضاءات brandt الى 34 فضاءا الى حد الآن و العملية متواصلة طوال هده السنة من اجل الوصول الى تغطية كافة القطر الجزائري . فيما يخص فضاءات التجارية الجديدة فهي تشمل فضائين في البليدة على طريق الاربعاء تحت تسمية Baraki store المتواجد في 1 طريق براقي – الأربعاء وBoudiaf store المتواجد في حي جعادي يوسف مدينة الأربعاء اما ولاية سوق اهراس فيمكن لسكان سوق اهراس و ضواحيها اكتشاف احدث منتجات brandt الرائدة في فضاء التجاري BISKRI Store المتواجد في مدخل سوق اهراس الطريق الوطني رقم 16 و مساحته 150 متر مربع و فضاء HOUAM Store الدي يتربع على مساحة 120 متر مربع و يتواجد في حي اللوز رقم 07 سوق اهراس

رفيق عكوش