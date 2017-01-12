التلفزيون الجزائري لن ينقل مباريات كأس إفريقيا





كشفت المؤسسة العمومية للتلفزيون أنها لن تتمكن من نقل مجريات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، التي ستنظم بالغابون في الفترة من 14 إلى 5 فيفري 2017، بسبب "المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط"، بحسب ما أشار البيان الصادر الخميس عن المؤسسة. وعبر البيان عن الأسف جراء "المأزق الناجم عن موقف غير مفهوم اتخذه مالك الحقوق سيحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية في القارة الإفريقية" بالرغم من الجهود التي بذلها التلفزيون الجزائري من أجل التوصل إلى اتفاق.ذكر بيان المؤسسة أن مبالغ حقوق البث وصلت إلى "مستويات لا نظير لها من قبل". ليضيف أن التلفزيون الجزائري "سيواصل العمل بإصرار بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الارتياح والهدوء".