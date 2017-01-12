رونو تروكس تضع الْيَوْمَ حجر الأساس لمصنع "سوبروفي" لتركيب الشاحنات في مدينة مفتاح





السيد عبد النور سواكري، رئيس مجلس إدارة "سوبروفي"، السيد برونو بلين، رئيس شركة رونو تروكس الدولية و كذا السيد جان قيراندار، نائب رئيس والمدير المالي لشركة فولفو الدولية قاموا بوضع حجر الأساس لبداية أشغال المصنع خلال حفل رسمي حضره كل من السيد والي ولاية البليدة عبد القادر بوعزقي، والسيد برنارد ايمي، سفير فرنسا بالجزائر والسيدة ماري كلار سوارد كابرا، سفيرة مملكة السويد بالجزائر.وضع حجر الأساس لمصنع سوبروفي يأتي بعد إمضاء عقد الشراكة يوم 25 أوت 2016 بمدينة ليون الفرنسية، بين المجمع الصناعي الجزائري "بي اس اف سواكري" و رونو تروكس "اس ا اس" العالمية لتأسيس شركة مختلطة. بهذا الاستثمار، رونو تروكس و فولفو يعززون تواجدهم في السوق الجزائرية في إطار السياسة التي انتهجتها البلاد لتطوير الصناعة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.مصنع "سوبروفي" يقع بمدينة مفتاح بولاية البليدة في مساحة تتسع على 24.000 متر مربع. مشروع البناء قد يقوم في مرحلتين، الأولى لإنتاج 1.000 وحدة في 2018 و الثانية للوصول إلى 2.000 وحدة في 2019، بقدرة إنتاج تتماشى وحاجيات السوق. مصنع "سوبروفي" سيعمل بأدق المقاييس العالمية لشركة فولفو من اجل تركيب أنواع الشاحنات رونو تروكس "سي" و "كا". المصنع سينتج كذلك شاحنات من نوع فولفو تروكس "اف آش" و "اف أم". يعد هذا المشروع استثمارا هاما و نقل تكنولوجي كبير لصالح تطوير أداة صناعية عالية الجودة و تنافسية في الجزائر. المصنع سيسمح بإنشاء حوالي 500 منصب شغل، منهم 200 بصفة مباشرة و 300 بصفة غير مباشرة و سيكون مسيرا وفق واجبات السوق الجزائرية و المناخ التنافسي. العمال المستقبلين سيتربصون على تكنولوجيات مجمع فولفو الدولي. علامة رونو تروكس تتصدر السوق الجزائرية في الوزن الثقيل بحصة تتجاوز 30 % في صنف العربات الصناعية الأكثر من 16 طن.