مقتل سفير روسيا بتركيا بعد تعرضه لإطلاق النار





قالت وسائل إعلام تركية إن السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، تعرض لإطلاق نار، الاثنين،ما أدى لوفاته متأثرا بجروحه الخطيرة. وأفادت قناة «سي إن إن ترك» أن الهجوم وقع أثناء زيارة السفير لمعرض فني في العاصمة أنقرة، وأنه نقل إلى المستشفى، مشيرة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين في الهجوم. وأفادت وسائل إعلام تركية أن المهاجم صرخ: «هذا جزاء القتلة في حلب«. وبحسب المصادر، وقع تبادل لإطلاق النار بعد مطاردة الشرطة للمهاجم، فيما جرت عملية أمنية في المكان الذي تفقده وزير الداخلية التركي. وأوضحت وسائل إعلام أن القاتل يتحصن داخل المعرض ويرفض الخروج. وأكدت وزارة الخارجية الروسية مقتل السفير، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات التركية لمتابعة الموقف. كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يطلع على التقارير بشأن الحادث. هذا وأفادت وكالة «الأناضول«، عن «مقتل منفذ الهجوم المسلح على السفير الروسي في أنقرة خلال عملية لقوات الأمن التركية».