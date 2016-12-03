جـازي شريك المنتدى الأفريقي للاستثمار و الأعمال





تشارك جازي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة في المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة و ذلك من أجل أن تؤكد دورها في بناء اقتصاد وطني بديل عن الاقتصاد المبني على المحروقات.تحت شعار “لنعمل معا لننجح معا”، يجمع هذا المنتدى الحكومات والمؤسسات المالية والشركات ووسائل الإعلام لمناقشة السبل والوسائل اللازمة لإعادة إطلاق عملية تطوير الإمكانات الاقتصادية، وبالتالي وضع خطة عمل من أجل توطيد العلاقات التاريخية وتعزيز التعاون فيما بين البلدان الإفريقية. يمثل ملتقى الجزائر فرصة لجميع رجال الأعمال و المستثمرين لربط علاقات شراكة وتجسيد المشاريع القائمة والمشاركة في جهود انعاش اقتصاد القارة الأفريقية التي لديها من الموارد البشرية والمواد الأولية ما يسمح لها بأن تطمح للنهوض بالقارة.