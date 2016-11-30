رحيل راهب الأغنية الشعبية عمر الزاهي





انتقل إلى رحمة الله نهار أمس محبوب عشاق أغنية الشعبي العاصمية المرحوم عمر الزاهي الذي تدهورت صحته في الأيام الأخيرة و تم التكفل به ونقله إلى الخارج بعد طول معاناة مع المرض وبعيدا عن الأضواء التي كان المرحوم يهرب منها. توفي الفقيد عن عمر يناهز 75 عاما، بعد أن تربع على عرش الأغنية الشعبية وأصبح أحد أهم رموز الأغنية الأصيلة اسمه الحقيقي محمد آيت الزاهي من مواليد الفاتح جانفي عام 1941 بعين الحمام ولاية تزي وزو ، انتقل إلى العاصمة رفقة والديه وهو طفل صغير واستقر رفقة عائلته بحي الربوة بباب الواد الشعبي أين تعلم أبجديات الفن فأصبح من رواده وكان يجيد العزف على عدة آلات موسيقية مثل القيتارة و المندولين ويتميز الزاهي برنة رائعة وصوت رخيم مما أهله لاعتلاء عرش الغناء الشعبي العاصمي وأبدع فيه بروائعه الجميلة منها: الخاتم، مريومة، يالوشام، بالصلاة على محمد، يا قاضي ناس الغرام، يالمقنين الزين.