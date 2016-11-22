جازي توسع شبكتها من الجيل الرابع إلى 13 ولايةأخرى





أعلنت جازي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة عن توسيع شبكتها من الجيل الرابع إلى 13 ولاية أخرى بداية من يوم 23 نوفمبر 2016 وفقا للالتزامات التي قطعتها في الأول من أكتوبر الماضي ببناء أكبرشبكة وفق المعايير الدولية في الجزائر. بفضل هذه التوسعة يصل عدد الولايات المغطاة بشبكة الجيل الرابع لجازي إلى 16 ولاية هي الجزائرالعاصمة،عين الدفلى،برج بوعريريج،البويرة،بومرداس،الواد،مستغانم،وهران، سكيكدة، تيزيوزو، تلمسان، البليدة،باتنة،سطيف،قسنطينة والجلفة. تفخر جازي بتوفير تغطية بمعاييرعالمية قبل نهايةعام 2016 من خلال إنجازأكبرعدد من مواقع الراديوالتي تضمن أداء جيدا وشبكة ذات نوعية و وضعها في خدمة مستهلكي البيانات في الجزائر. بصفتها شركة جزائرية مملوكة بنسبة 51٪ من طرف الصندوق الوطني للاستثمار،تسجل جازي برنامجها الإنمائي كجزء من استراتيجية الحكومةلخلق بيئة و اقتصاد رقميين. و في هذاالسياق تنتهج جازي خطةاستثمارية طموحة للحفاظ على جودةالانترنت عالية التدفق و كذا نشر شبكة الألياف البصريةعلى مايقرب من 3000 كم.تستفيد جازي كونها فرع في مجمع فيمبلكوم الذي ينشط في عدة أسواق من الأكثر ديناميكية في العالم، من الخبرة الرقمية العالمية للمجمع الذي يعمل على نقلها إلى السوق الجزائرية منخلال عروض تجارية جديدة أطلقت في السوق خاصة منهاعودة "بطاقة جازي" في 19 اكتوبرالماضي.توفر جازي جملة من العروض و الفرص الزبائن الذين هم محوراستراتيجية الشركة التي تطمح لأن تكون المتعامل الرقمي المرجعي في الجزائر.