تعيين مدير جديد على رأس موبيليس





أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس في بيان لها عن إجراء تعديلات في إدارة مجمع “اتصالات الجزائر” وذلك بعد أن عقدت هذه الأخيرة مع فروعها المتمثلة في “موبيليس” و«اتصالات الجزائر الفضائية” اجتماعا لها تم على إثره تأكيد الطيب قبال بصفته الرئيس المدير العام لمجمع “اتصالات الجزائر” وتعيين كل من أحمد شودار على رأس “موبيليس” وأنور بن عبد على رأس الاتصالات الفضائية، حيث جاء في بيان الوزارة “يأتي تأكيد السيد قبال في منصبه ستة أشهر بعد تنصيبه على رأس المؤسسة، حيث أثبت نجاعته وحسن أدائه كمسير، في تنفيذ الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الجارية”، وأضاف: “ بالنسبة للسيد شودار، الذي يشغل حاليا منصب مدير عام مساعد على مستوى “اتصالات الجزائر”، فهو متخصص في المالية/ التسيير و يتقن ثلاث لغات؛ كما أنه تولى عدة مناصب كمسؤول أول في مؤسسات مالية و اكتسب معارف مؤكدة في مجال صناعة الاتصالات. و بالتالي فإنه يتمتع بالمؤهلات المثالية لتسيير “اتصالات الجزائر للهاتف النقال - موبيليس” التي يجب عصرنتها و جعلها تساير وتيرة التطور الديناميكي في محيط تنافسي للغاية”، أما بن عبد الواحد فأوضحت الوزارة بأنه إطار شاب يتمتع بالكفاءات التقنية والتسييرية، حيث يشغل حاليا منصب مدير عام مساعد على مستوى “اتصالات الجزائر الفضائية”، ويشارك بصفة كاملة في إعداد الإستراتيجية التسويقية والتجارية للمؤسسة “في محيط معقد، يتَّسم بتطور سريع و بآفاق واعدة من حيث التوسع دوليا”، حيث سيخلف راضية بلبركاني التي أحيلت على التقاعد، وأشارت الوزارة إلى أن “هؤلاء المسؤولون مدعوون لمضاعفة الجهود والعمل معا من أجل وضع الإستراتيجية الجديدة لمجمع “اتصالات الجزائر”، الرامية إلى تحسين تسيير المؤسسات ومردوديتها من خلال رفع مستوى الإجراءات الداخلية للتسيير وتجنيد العمال لبلوغ الأهداف المسطرة في إطار إستراتيجية الحكومة”

.و. هـ