توقيف تاجر للمخدرات داخل موقف للسيارات بعنابة





آسيا بوقرة

تمكنت مصالح الأمن بعنابة خلال اليومين المنصرمين من توقيف تاجر للمخدرات بحي “السانكلو” وبحوزته كيس يحتوي على كمية معتبرة من الكيف المعالج وكذلك الحبوب المهلوسة ليتم توقيفه مباشرة واتخاذا الإجراءات القانونية اللازمة ضده.واستنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر فإن هذا الأخير البالغ من العمر 31 سنة تم توقيفه بناء على معلومات أكيدة وردت لدى مصالح الأمن حيث تم وضع كمين محكم لهذا الأخير والإطاحة به حيث تم حجز كمية من المخدرات التي قدرتها مصالحنا بحوالي رطل إضافة إلى أزيد من 100 قرص مهلوس داخل كيس بلاستيكي بأحد مواقف السيارات ليتم توقيفه مباشرة وتحويله إلى مقر الأمن وتحرير محضر سماع في حقه وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام هيئة المحكمة للنظر فيما نسب إليه من تهم للإشارة أن هذا الأخير نفى التهمة المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق الأولية على اعتبار أن شخصا كان يجري وقام بمنحه الكيس لدقائق ليتفاجأ بقدوم رجال الأمن واعتقاله على اعتبار أنه هو صاحب المخدرات مؤكدا أن لا علاقة له بهذه الحادثة.