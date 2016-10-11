سارقو النساء رهن الحبس

تمكن عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية سوق أهراس من فك خيوط قضية السرقة التي طالت امرأتان في عقدهما الخامس والسادس من العمر ، تعود وقائع القضية إلى بحر هذا الأسبوع ، حيث تقدمت الضحيتان لمقر مصلحة الأمن الحضري السابع بغية تقييد شكوى تفيد بتعرضهما للسرقة والتهديد بواسطة أسلحة بيضاء من طرف مجهولين ، حيث وبتقديمهما مواصفات أحد المعتدين ، باشرت عناصر الضبطية القضائية عملية البحث والتحري أين تم وفي ظرف وجيز التوصل إلى أحد الفاعلين وتوقيفه وبعرضه على الضحيتان تمكنتا من التعرف عليه من الوهلة الأولى مؤكدتان أنه أحد الأشخاص الذين قاما بتهديدهما وسلبهما أموالا ومصوغات من المعدن الأصفر ، المشتبه فيه الأخير الذي حاول التملص من الجرم المنسوب له ، رفض الإدلاء عن هوية شريكه في العملية باستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف قضائي للسالف الذكر الذي تم إحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي بدوره أحال الملف إلى جلسة المثول الفوري أين صدر ضد المشتبه فيه حكم بالحبس وغرامة مالية وفي عملية مماثلة تمكن عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سوق أهراس من الإطاحة بشخصين في العقد الثاني من العمر قاموا بعملية السرقة بالنشل راحت ضحيتها سيدة في العقد الخامس من العمر ، العملية جاءت اثر تلقي شكوى من الضحية مفادها تعرضها إلى سرقة حقيبتها اليدوية من قبل مجهولين، بمجرد تلقي الشكوى و أخذ مواصفات المشتبه فيهما تنقلت على الفور عناصر الضبطية القضائية لعين المكان ليتم في ظرف وجيز توقيف الفاعلين بالقرب من موقف حافلات النقل الجماعي وعند إخضاعهما لعملية الملامسة الجسدية عثر بحوزة أحدهما على سلاح أبيض محظور ( سكين) تم تحويل سالفي الذكر إلى المصلحة ، و بمجرد عرضهما على الضحية تعرفت عليهما من الوهلة الأولى وأكدت أنهما هما من قاما بسرقتها باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفين قضائيين عن قضية السرقة ليحالا على جلسة المثول الفوري حيث صدر في حق أحد المشتبه فيهما أمر إيداع بالحبس.

آ. ش