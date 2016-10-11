مجهولون يسرقون سيارة “ شوفرولي” وسط المدينة

قام مجهولون ليلة أول أمس بسرقة سيارة سياحية من نوع “ شوفرولي” وسط مدينة جيجل ولاذو بالفرار نحو وجهة مجهولة وهو ما دفع بالجهات الأمنية التي فتحت تحقيقا من أجل الوصول إلى الجناة .وحسب مصادر متطابقة فان السيارة المسروقة تعود ملكيتها لمدرب شباب جيجل “ س ، ق” الذي ركن السيارة أمام منزله العائلي بعد عودته مساء إلى هذا الأخير بيد أنه لم يعثر لمركبته على أثر صبيحة اليوم الموالي بعد نجاح مجهولين في تشغيل محركها والفرار بها نحو وجهة مجهولة ، وأكدت ذات المصادر بأن السيارة المسروقة كانت تتوفر على نظام للإنذار المبكر ومع ذلك فقد تمكن اللصوص من شل هذا الأخير وتحريكها من مكانها دون أدنى مشكل مما يطرح فرضية معرفة الجناة لصاحب المركبة وربما توفرهم على نسخة من مفاتيحها وهو ما ستؤكده أو تنفيه التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن لتحديد هوية هؤلاء

م.مسعود