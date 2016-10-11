أمن عنابة ينقل 6 مشردين لمأوى سيدي بلعيد

قامت عشية أول أمس الثلاثاء مصالح امن ولاية عنابة بالتعاون مع جمعية الإحسان ومصالح الحماية المدنية بجولة تفقدية بأحياء و شوارع المدينة وهذا لتعزيز الشرطة الجوارية و تفقد المشردين من دون مأوى بالمدينة حيث تعد العملية عادة راسخة لدى امن الولاية بما أنها تتم كل مناسبة دينية حيث سبق و أجريت في أول محرم حيث تم نقل شخصين دون مأوى إلى مركز الإيواء بسيدي بلعيد كما تم يوم أول أمس نقل 6 أشخاص آخرين إلى نفس المركز فيما رفض البقية ذلك كما تم توزيع 25 وجبة غذائية على المشردين و توزيع 5 أغطية و يأتي ذلك في إطار تعزيز قرب الشرطة من المواطن و المساهمة في الأمور الإنسانية.

القارو نجيب