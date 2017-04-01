أجبره على إلغاء تجمعه الشعبي بـ سيدي بلعباس

عمارة بن يونس يصاب بتسمم غذائي

01.04.2017

 


تعرض عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أمس إلى تسمم بولاية سيدي بلعباس أجبره على إلغاء التجمع الشعبي الانتخابي الذي كان من المقرر أن ينشطه في دار الثقافة «كاتب ياسين» بالولاية المذكورة وحسب مصادر محلية فإن وزير التجارة الأسبق تناول النقانق التي تكون هي المتسبب في إصابته بهذا التسمم.

 

وحيد. هـ

 

 

 

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