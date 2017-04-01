عمارة بن يونس يصاب بتسمم غذائي





تعرض عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أمس إلى تسمم بولاية سيدي بلعباس أجبره على إلغاء التجمع الشعبي الانتخابي الذي كان من المقرر أن ينشطه في دار الثقافة «كاتب ياسين» بالولاية المذكورة وحسب مصادر محلية فإن وزير التجارة الأسبق تناول النقانق التي تكون هي المتسبب في إصابته بهذا التسمم.

وحيد. هـ