طلعي يفكر في نقل الحجاج بحرا





قال وزير النقل والأشغال العمومية» بوجمعة طلعي « أن هناك فكرة مشروع لفتح خط بحري لنقل الحجاج مستقبلا عن طريق البحر خاصة في فصل الصيف لإعطاء أكبر راحة للحجاج مؤكدا بأن الفكرة لا تزال قيد الدراسة حاليا ما بين الاطراف المعنية وتجسيدها في فصل الشتاء يبقى أمرا صعبا حسب الوزير طلعي.