سلال يدعو رجال الأعمال السعوديين للولوج في السوق الجزائرية

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأربعاء من الرياض إلى إقامة شراكة «قوية ودائمة» بين الجزائر والسعودية تعود بالمنفعة على البلدين، مؤكدا استعداد الحكومة الجزائرية لمرافقة وتشجيع هذه الشراكة.وقال سلال في افتتاح لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والسعوديين أن هناك «إرادة مشتركة وقوية» لدى الجزائر والسعودية تحت إشراف قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل تكثيف تعاونهما الثنائي وتنويعه مع رفع حجم التبادلات التجارية، معتبرا تنظيم هذا اللقاء بمثابة «دليل واضح» على تجسيد هذه الرغبة المشتركة. وبعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت برنامجا اقتصاديا هاما لتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وخلق الثروة، أشار الوزير الأول الى أن قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال تشكل مجالات تحظى بالأولوية في تجسيد هذا المسعى.