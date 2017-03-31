مجهولون يستولون على صندوق التبرعات بمسجد

عادت الهجمات التي استهدفت صناديق الزكاة بعدة مساجد بولاية جيجل بعد تمكن مجهولين من اقتحام مسجد مصعب بن عمير ببلدية الشقفة والاستيلاء على الأموال التي كانت بداخل صندوق التبرعات المثبت بهذا المسجد .وحسب مصادر موثوقة فإن مجهولين اقتحموا المسجد المذكور في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير خاليا من المصلين حيث قاموا بنزع القفل الحديدي لصندوق التبرعات قبل أن يستولوا على كل ما كان بداخله من أموال ليلوذوا بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة ، وقد تفاجأ إمام المسجد المذكور بالواقعة ما دفع به إلى تقديم شكوى إلى مصالح الأمن بالشقفة التي فتحت تحقيقا موسعا في محاولة لاقتفاء أثر الجناة .وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها صناديق الزكاة بمساجد جيجل لهكذا هجمات سواء خلال ساعات الليل أو حتى في وضح النهار حيث سبق وأن سجلت عمليات مماثلة بعدة مساجد خصوصا بعاصمة الولاية وهو ما دفع بلجان بعض المساجد إلى وضع كمائن في محاولة للإيقاع بالفاعلين والتي أثمرت إحداها بالقبض على ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بمسجد عمر بن الخطاب بوسط مدينة جيجل

م. مسعود