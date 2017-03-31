اصطدام أربع سيارات بحافلة نقل للمسافرين يخلف قتيلا و أربعة جرحى بقسنطينة





لقيت امرأة خمسينية حتفها و أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة ليلة أول أمس في حادث مرور مميت بمنعرجات بلدية عين السمارة غرب الولاية و بالتحديد في الكلم 13 بمدخل البلدية إثر اصطدام أربع سيارات و حافلة نقل المسافرين كان على متنها حوالي 13 راكبا. الحافلة تسلك خط بلدية عين سمارة وسط قسنطينة من نوع سوشي معزوزي حيث تدخلت ثلاث وحدات لخطورة الحادث و هي وحدة القطاع التابعة لعين سمارة و الوحدة الثانوية سيساوي سليمان التابعة لبلدية قسنطينة مدعمة بالمركز المتقدم باليقون لإسعاف المصابين ونقل الضحايا إلى المستشفى فيما توفيت امرأة تدعى – س غ –تبلغ من العمر 54 سنة كانت على متن سيارة لوقان و إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة الضحية الأولى - س ج يبلغ من العمر 26 سنة سائق الحافلة ، الضحية الثانية - ب م ت –يبلغ من العمر 51 سنة و هو سائق السيارة، الضحية الثالثة - م ع - يبلغ من العمر 56 سنة ،الضحية الرابعة - م ص - يبلغ من العمر 22 سنة فيما لم تسجل إصابات بين ركاب الحافلة ، الحادث خلف خوفا وفزعا كبيرين بين الركاب فيما شهد الطريق الوطني رقم 5 أزمة مرور خانقة دامت أكثر من ساعتين تسببت في غلق كلي للطريق في الاتجاهين

ع.العبودي