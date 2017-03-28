إدانة شاب بست سنوات سجنا نافذا والبراءة لوالده

آ.ش

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس في جلستها المنعقدة أمس الاثنين المتهم (ح /س/ د) البالغ من العمر 25 سنة و الساكن بمشتة رمل الحصان بعين سينور ببلدية المشروحة بست سنوات سجنا نافذا مع حرمانه من حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الناري وتعويض قدره 200 ألف دج للضحية الأولى و 500 ألف دج للضحية الثانية و البراءة لوالده المتهم (ح,ع) البالغ من العمر 75 سنة, بعد متابعتهما بجناية محاولة القتل العمدي باستعمال سلاح ناري للمتهم الأول و جنحة التهديد بالقتل للمتهم الثاني حيث تعود وقائع هذه القضية إلى شهر جويلية من السنة الماضية 2016 عند حدوث شجار في 27 من شهر رمضان المنقضي, بين عائلة المتهمين وجيرانهم عائلة شعلان,حينما كان المتهم (ح,س,د) بصدد رعي الغنم ( نعاج) بالقرب من منازلهم باعتبار أن المنطقة جبلية, حينها أتى الضحية بلال في عقده الثاني من العمر للرعي أيضا, حيث شاهده المتهم و هو يقود الكبش ( الفحل) و أخذه مع قطيعه, أين لحق به مطالبا إيّاه بأن يرجع له الكبش الذي سرقه, لكن الأخير أنكر الأمر, لتثور ثائرة المتهم ليتوجه إلى المنزل و أخذ سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة متمثل في بندقية «مضخية» تابعة لوالده سلمت له في إطار الدفاع الذاتي, وتوجه مباشرة إلى منزل المتخاصم معهم وراح يستفزهم للخروج, حينها خرج الضحية الأب و أبناؤه الأربعة حاملين كذلك أسلحة بيضاء ( فأس, شاقور, وعصي) ليقوم المتهم بإطلاق عيارات نارية أصاب من خلالها الضحية بلال على مستوى الكتف حيث خضع لعملية جراحية و استفاد من شهادة طبية تثبت عجز بـ 21 يوما و إصابة والده الضحية على مستوى إصبع يديه الأيسر و بطنه ليمنحه مدة عجز بـ 12 يوما. حيث تم توقيفه من قبل درك المشروحة. وخلال جلسة المحاكمة أقرّ بفعلته وعلى أنهم لديهم خلاف عقاري مع هذه العائلة لا يزال ساريا بأروقة المحاكم و هذه العائلة متعودة على سرقة ماشيتهم, أّمّا والده المتهم الثاني في قضية الحال صرّح بأنه كان داخل المنزل ولم يشارك في العملية التي وقعت قبيل آذان المغرب بدقائق و الضحايا كانت تصريحاتهم متناقضة, دفاعهما طالب بتبرئة الوالد وتخفيف الحكم على المتهم الأول, ليطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة مع الحرمان من جميع الحقوق المدنية ومصادرة المحجوزات بعد مرافعة طويلة.