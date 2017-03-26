إصابة خمسيني بشظايا بارود بباتنة

أصيب ليلة أمس الأول شخص في بداية الخمسينيات من العمر بجروح وحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه، وذلك في حفل زفاف تحول إلى حالة هلع وقلق لأهل العرس بعد أن بدأت الدماء تخرج من وجه الضحية الذي أصيب سهرة إقامة حفل الزفاف هذا بإحدى المشاتي التابعة لبلدية بولهيلات والذي كان يميزه إطلاق كبير للبارود من طرف عدد من الحضور مالكي بنادق الصيد، ودون انتباه من احدهم أدى تطاير تلك الشظايا إلى إصابة الضحية الذي نقل إلى العيادة متعددة الخدمات بدائرة الشمرة لتلقي الإسعافات اللازمة.

شوشان.ح