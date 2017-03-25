العثور على جثة شاب معلق بشجرة بالمسيلة

عثرت مجموعة من الشباب على جثة شاب البالغ من العمر حوالي 30 سنة معلق في جدع شجرة علي مستوى الرقبة والرجلين وسط مزارع حي جنان الرومي ببلدية المسيلة عاصمة الولاية حيث تم إبلاغ المصالح الأمنية التي سارعت إلى عين مكان رفقة الحماية المدنية وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي الزهراوي بالمسيلة وعرضه علي الطبيب الشرعي فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة التي اهتز لها سكان ولاية المسيلة وخاصة عائلة الضحية فيما يبقي أسباب الوفاة مجهولة إلى حد كتابة هذه الأسطر .

صالح شخشوخ