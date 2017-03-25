العثور على جثة شاب معلق بشجرة بالمسيلة

24.03.2017

 

عثرت مجموعة من الشباب على جثة شاب البالغ من العمر حوالي 30 سنة معلق في جدع  شجرة علي مستوى الرقبة والرجلين وسط مزارع  حي جنان الرومي ببلدية المسيلة عاصمة الولاية حيث تم إبلاغ  المصالح الأمنية التي سارعت إلى عين مكان رفقة الحماية المدنية وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي الزهراوي بالمسيلة وعرضه علي الطبيب الشرعي فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة التي اهتز لها سكان ولاية المسيلة وخاصة عائلة الضحية فيما يبقي أسباب الوفاة مجهولة إلى حد كتابة هذه الأسطر .

   صالح شخشوخ

 

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