استرجاع 220 عصفورا محميا بتبسة

تمكنت أول أمس، الفرقة المتنقلة للجمارك بتبسة على مستوى مفترق الطرق بئر الذهب- تبسة- الحمامات- قسنطينة، من توقيف سيارة سياحية نوع رونو سامبول، تحمل ترقيم ولاية الجزائر، فبعد معاينة السيارة والقيام بعملية التفتيش، أسترجع منها ما يقدر بـ 220 عصفورا، وتبين بأنها مستوردة عن طريق التهريب، منها 50 طائر حسون و70 طائر كناري و60 طائر بريش وأيضا 40 طائرا من فصائل أخرى وقد قدرت الغرامة المستحقة بـ اثني عشر مليون ومئتي ألف دينار جزائري.

الحمزة سفيان