هلاك طفلين في حادثين متفرقين بباتنة

شوشان.ح

لقي نهاية الأسبوع المنصرم طفلان حتفهما في حادثين متفرقين، الأول وقع بمشتة أولاد سلام التابعة لبلدية تالخمت بولاية باتنة، اثر تعرض الضحية «ب س» البالغ من العمر 06 سنوات للدهس تحت عجلات سيارة نفعية من نوع «مرسيدس» عندما كان الضحية يحاول اجتياز الطريق، دون ان يتمكن صاحب المركبة من التحكم في الوضع، أين تعرض الطفل لجروح وكسور خطيرة أدت إلى وفاته بعين المكان قبل أن يتم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى نقاوس، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث للوقوف عند أسبابه وظروفه، هذا فيما لقي طفل آخر منتصف نهار الخميس الماضي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يدعى «س ش» حتفه تحت عجلات شاحنة والده وذلك بقرية بسباسة بلدية عزيل عبد القادر جنوب ولاية باتنة، هذا أين تنقلت فرق التدخل للحماية المدنية التابعة لدائرة الجزار وقامت بتحويل جثة الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف ببريكة، فيما تحقق الجهات الأمنية في الأسباب الحقيقية للحادث.