انقلاب جرار فلاحي يسفر عن مقتل سائقه بمدينة خنشلة

توفي صباح أمس سائق جرار فلاحي يبلغ من العمر 40 سنة عقب تعرضه لحادث انقلاب بحي النور بمدينة خنشلة .وحسب مصدر آخر ساعة فإن الحادث وقع صباح أمس بمدينة خنشلة وبالضبط بحي النور ، حيث تعرض جرار فلاحي كان على متنه السائق إلى حادث انقلاب خطير ما أسفر عن إصابة السائق وهو رب أسرة في الأربعينيات من العمر بجروح جد خطيرة وهي الجروح التي أدت إلى وفاته بعد دقائق من وقوع الحادث .جثة الضحية نقلت إلى مستشفى خنشلة من قبل عناصر الحماية المدنية ، بينما باشرت عناصر الشرطة تحقيقا في الحادث المميت .

عمران.ب