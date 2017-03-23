مشادات تخلف 5 جرحى بسبب «مبلغ دين» بمدينة خنشلة

أسفرت مشادات عنيفة وقعت في منتصف نهار أمس بمدينة خنشلة عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم إصابة واحدة في حالة حرجة .وحسب مصدر يومية آخر ساعة فإن المشادات وقعت بين مجموعة من شباب الأحياء بعاصمة الولاية خنشلة ، حيث وفي حدود الساعة منتصف النهار وقع شجار عنيف بين شابين بسبب خلاف وقع بينهما حول مبلغ مالي يكون أحد الطرفين مدان به للآخر ، حيث أن الطرف الثاني رفض تسليم المبلغ للأول على الرغم من مرور الوقت المتفق عليه بين الطرفين ، وهو ما أدى إلى تأزم الأمر بينهما ليقوم أحدهم بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض ، بعدها تطور الشجار إلى تدخل أقارب وأصدقاء الطرفين الذين دخلوا في مواجهات عنيفة استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وقضبان حديدية وحجارة وحتى سيوف محظورة .وقد أسفر الشجار عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة حسب مصدر آخر ساعة ولولا تدخل بعض من عقلاء الحي لكانت الحصيلة أسوأ بكثير.

عمران.ب