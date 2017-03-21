الأمن يطيح بعشريني ويحجزأكثر من ألفي قرص مهلوس





في إطار مجهودات مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة عن قضية حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية دون مبرر شرعي قصد البيع وحيازة أسلحة بيضاء محظورة. حيثيات القضية تعود إلى بداية هذا الأسبوع و تبعا لمعلومات وردت إلى قوات الشرطة لذات الفرقة تفيد بقيام احد الأشخاص بنشاط مشبوه يتمثل في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى وسط المدينة وضواحيها، التحريات والأبحاث المكثفة التي قادتها عناصر الفرقة واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الخطة العملية المحكمة المعدة في ذات السياق اثمرت بتوقيف المعني و بتفتيش محل إقامته تم حجز كمية من المخدرات تقدر بـ80 غ من الكيف المعالج كانت مخفية بعلبة سجائر تحت سريره، بالإضافة الى كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع تقدر بـ 2600 قرص مهلوس، كما تم حجز خلال عملية التفتيش 04 سيوف كبيرة الحجم + 03 شفرات لقاطع الورق و شريط بلاستيكي شفاف اللون يستعمل في لف صفائح المخدرات، كما تم حجز مجموعة من الوصفات الطبية لمختلف الأطباء و مبلغ مالي بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بتاريخ .2017/03/20

جمال بوعكاز