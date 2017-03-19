مقتل شاب أمام قاعة حفلات بوسط مدينة سكيكدة

علمت « آخر ساعة» أن مناوشات وقعت ليلة الجمعة الى السبت أمام قاعة أعراس بمدينة سكيكدة بين مجموعة من الأشخاص انتهت بتعرض شاب في العقد الثالث من العمر «و.ب.ج» الى اصابات بليغة تطلبت اسعافه الى المستشفى أين اخضع لعملية جراحية قبل أن تعلن وفاته من قبل الطاقم الطبي المشرف على علاجه.وفيما تجهل أسباب الشجار، ذكرت ذات المصادر أن قاعة الحفلات الواقعة بحي مرج الذيب وسط مدينة سكيكدة ، كانت تحتضن حفلة « الحنة « الخاصة بأحد الشباب ، قبل أن تندلع شجارات عنيفة أمامها بين مجموعة من الشباب.مصالح الشرطة فور تلقيها الخبر سارعت لفتح تحقيق حول ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام بسكيكدة.

حياة بودينار