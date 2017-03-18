توقيف شاب متورط في سرقة باستعمال سلاح أبيض بعنابة

قامت مصالح أمن عنابة نهاية الأسبوع الماضي نهاية هذا الأسبوع بالعديد من المداهمات من أجل محاربة مختلف أنواع الجريمة حيث قام الأمن الحضري التاسع بالتنسيق مع الرابع والخامس بعملية مداهمة تم فحص فيها 30 شخص، وتم توقيف شخص بتهمة استغلال موقف للسيارات دون رخصة، توقيف شخص بسبب السكر العلني، شخص آخر من أجل حيازة المخدرات،توقيف شخص محل حكم غيابي، من جهة أخرى قام الأمن الحضري الثاني بالتنسيق مع الأمن الحضري الثالث والسادس والسابع بعملية مداهمة أخرى حيث تمكنوا من توقيف شخص محل أحكام قضائيا، وتم إنجاز 6 ملفات متعلقة بالسكر العلني، توقيف شخصان من أجل حيازة المؤثرات العقلية وتم على إثرها فحص 25 شخصا، أما الأمن الحضري العاشر فقام بفحص 12 شخصا أثمرت، توقيف شخص محل بحث، مراقبة المركبات والدراجات النارية حيث تم توقيف دراجة نارية دون وثائق، وقام الأمن الحضري الثاني عشر في عملية المداهمة بتوقيف مسبوقا قضائيا عمره 23 سنة من أجل السرقة بالعنف باستعمال سلاح أبيض محظور حيث صدر في حقه حكم بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية 200 ألف دينار، وتم تقديم هذا الأخير في نفس اليوم في قضية أخرى حيث تورط في قضية سرقة بالكسر وحكم عليه في هذه القضية بالوضع تحت الرقابة القضائية.

سليمان.ر