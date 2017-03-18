زوجة تعتدي على زوجها بالشوكة و السكين بقسنطينة





عالجت محكمة الجنح ببلدية الخروب بقسنطينة قضية اعتداء زوجة على زوجها بالسكين والشوكة فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا في حق السيدة. تعود حيثيات القضية إلى 15 أكتوبر 2016 و بسبب مناوشات كلامية وقعت بين الزوج والزوجة التي قامت بالاعتداء عليه لفظيا ليتطور الأمر إلى حمل سكين المطبخ والشوكة و الاعتداء عليه و هذا حسب ما جاء في عريضة الشكوى ، وحسب دفاع الضحية فإن الزوجة المتهمة قد اعتادت على الاعتداء على زوجها الضحية مسببة له العديد من الأضرار والتي أدت به إلى هجر منزل الزوجية لمدة تفوق السنتين. فيما نفى محامي المتهمة كل الادعاءات مشيرا إلى أن موكلته على خلاف دائم مع زوجها الذي غادر بيت الزوجية منذ عامين و تزوج مرتين على التوالي ولا يقوم بزيارتها أبدا، ما دفع بالمتهمة إلى متابعته قضائيا بتهمة الإهمال العائلي وأن الضحية حاولت إنقاذ أطفالها من الضرب و الجرح العمدي من قبل أبيهم غير المسؤول مؤكدا دفاع المتهمة أن الشكوى باطلة بدليل الشهادة الطبية التي منحت له و التي لم تسجل أي عجز . و في انتظار النطق بالحكم النهائي الأسبوع القادم فتبقى المحاكم تعالج الآلاف من هذه القضايا التي يدفع ثمنها الأطفال بسبب التفكك و العنف الأسري .

ع العبودي