سلبت ضحيتها 650 مليونا حبس مشعوذة بسكيكدة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، بإيداع سيدة في العقد الخامس من العمر الحبس المؤقت بخصوص» النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة «. حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح أمن ولاية سكيكدة ، شكوى من مواطنة إثر تعرضها لعملية سرقة من طرف امرأة أخرى تجهل هويتها أين سلبت منها مجوهرات ومبالغ مالية معتبرة، لتشرع في عملية البحث و التحري بغية تشخيص و تحديد هوية المشتبه فيها ، وباستغلال وسائل تقنية حديثة وجمع للمعلومات تم إعداد خطة محكمة مكنت قوات الشرطة من توقيفها على مستوى نهج الثورة بوسط مدينة القل. مجريات التحقيق بينت أن المشتبه بها سلبت من الضحية مبلغا ماليا قدره 400 مليون سنتيم إضافة إلى كمية معتبرة من الحلي من المعدن الأصفر بقيمة مالية قدرها 250 مليون سنتيم ، وأوهمتها أن المال والحلي الذي تمتلكه الضحية ناتج عن «حرام« وعليها تصفيته بقيامها ببعض طقوس السحر والشعوذة بمنزلها العائلي ، ما جعل الضحية تنصاع لأوامر المشتبه بها وتسلمها ما أرادت. و بتفتيش منزل الضحية تم العثورعلى أوراق وأكياس بلاستيكية مدون عليها بعض العبارات وبعض الحشائش وأقراص مضغوطة وقنينة بلاستيكية بها سائل شفاف ومصحف صغير جزء عم ،كما تم العثور بمسكن المشتبه بها على أغراض خاصة بالضحية من ملابس وإكسسوارات الزينة وهاتف نقال .

حياة بودينار