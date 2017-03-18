توقيف شاب حاول قتل والده بمرج الذيب





أوقف أمن ولاية سكيكدة المتورط في جناية محاولة قتل الأصول، و يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 33 سنة. تعود حيثيات القضية إلى تلقي عناصر المناوبة المركزية لأمن الولاية بلاغا عن استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى المحلي عبد الرزاق بوحارة شخصا مصابا بجروح خطيرة على مستوى البطن والذقن ، نتيجة تعرضه لاعتداء بواسطة آلة حادة ، والذي أخضع لعملية جراحية مستعجلة ليوضع بغرفة الإنعاش تحت الرقابة الطبية. و بينت التحقيقات أن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 63 سنة أب لثلاثة أبناء ، وبالتحري عن الفاعل تبين أن المشتبه في عملية الاعتداء يعد ابن الضحية ، قوات الشرطة وبالتنسيق مع النيابة المختصة وبمساعدة عناصر الحماية المدنية تمكنت من توقيف المشتبه به على مستوى مسكنه العائلي بحي مرج الذيب واسترجاع أداة الجريمة المتمثلة في سكين مطبخ.

حياة بودينار