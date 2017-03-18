الأمن يحجز على 680 كلغ من اللحوم و يوقف خمسة أشخاص

تمكنت مصالح أمن قسنطينة من حجز 680 كلغ من اللحوم و الأحشاء و بقايا مواشي مصابة بمرض السل وغير صالحة للاستهلاك مع توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 55 سنة بتهمة ذبح مواشي دون رقابة بيطرية كانت موجهة للاستهلاك العام بأسواق مدينة قسنطينة، وهذا إثر معلومات تتضمن تواجد مذابح غير شرعية تقوم بعملية ذبح المواشي دون رقابة بيطرية وتوجيه اللحوم للاستهلاك العام لحي الإخوة عباس المعروف بواد الحد، أين نظمت الفرقة الاقتصادية و المالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة مداهمة للحي المذكور بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة ومصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة وهذا في إطار مهام المحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك أين أسفرت العملية عن حجز 680 كلغ من اللحوم، الأحشاء وبقايا المواشي كانت موجهة للاستهلاك العام بأسواق مدينة قسنطينة فيما تم إخضاع هذه اللحوم والأحشاء للمعاينة البيطرية ليتبين فيما بعد أنها مصابة بعدة أمراض من بينها مرض السل وهي غير صالحة بتاتا للاستهلاك البشري ليتم توجيه المتهمين نهاية الأسبوع الماضي أمام النيابة العامة وصدر في حقهم أمر إيداع.

ع.العبودي