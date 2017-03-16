6 سنوات سجنا لثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على الضحية وسلبوه 140 مليون سنتيم





وليد.س

حكمت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم “ب.ز” و«ز.ب” و«ب.ع.ح” وذلك لارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جنايات أخرى إضافة إلى جناية السرقة بظرف التعدد والعنف مع استحضار مركبة وهذا في حق الضحايا “ب.م” وش.ع.ح”، حيث تعود وقائع القضية إلى شهر ماي من السنة الماضية حين تلقت مصالح الأمن بلاغا حول تعرض الضحية “ش.ع.ح” لاعتداء بالغاز المسيل للدموع من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع “بيجو بارتنار” قبل أن يسلبوه مبلغا ماليا معتبرا وذلك قرب بنك التنمية المحلية الواقع بحي سيدي عاشور، ما جعل عناصر الشرطة تتحرك وتتمكن من إيجاد السيارة المستعملة في الجريمة أين عثر بداخلها على حقيبة الضحية المسروقة ، وبعد تطويق المكان من طرف مصالح الأمن، شوهد شخصان كانا يحاولان الاقتراب من تلك السيارة لكنهما تفطنا لوجود عناصر الشرطة فلاذا بالفرار لتستطيع بعدها عناصر الشرطة من إيقافهما، ويتعلق الأمر بكل من المتهمان “ز.ب” و“ب.ع.ح” اللذان تعرف عليهما الضحية أثناء التحقيق مؤكدا أنهما من قاما برشه بالغاز المسيل للدموع قبل سلبه لمحفظة النقود التي كانت بحوزته وبدوره فقد كشف المشتبه فيهما “ز.ب” “وب.ع.ح” أن شريكهما الثالث في تلك الجريمة يدعى “ب.ز” الذي كان يقود السيارة المستعملة أثناء الحادثة، وعند قيام عناصر الأمن بفتح السيارة عثر بداخلها على مبلغ مالي قدره 1400.000 دج وفيها أيضا بطاقة مهنية عسكرية باسم “ب.ز” مع وثائق المركبة في تلك السرقة أين تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة، وفي ذات السياق فقد اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم أثناء سماعهم وكشفوا أنهم خططوا لعملية الاعتداء على الأشخاص الذين يخرجون من بنك التنمية بسيدي عاشور وسرقة أموالهم، ما جعل النيابة العامة تلتمس عقوبة 20 سنة في حقهم قبل أن تنطق المحكمة بـ 6 سنوات سجنا ضدهم.