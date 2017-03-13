بقالمة

كهل يتعرض لإصابات بليغة بعد سقوطه من الطابق الأول لمنزله

12.03.2017

 

 

أدى سقوط كهل نهار أمس بحي شغيب رابح بقالمة من الطابق الأول لمنزله، إلى إصابته بجروح خطيرة خاصة على مستوى الرأس ويتعلق الأمر بالمدعو (أ،ب) يبلغ من العمر 56 سنة ، و فور سماعها الخبر سارعت مصالح الحماية المدنية التابعة للمركز المتقدم بقالمة إلى مكان الحادث، أين تم إسعاف الضحية، لينقل بعد ذلك إلى مصلحة الاستعجالات الطبية و الجراحية بمستشفى الحكيم العقبي أين خضع للمعاينة الطبية اللازمة فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في هذه الحادثة الخطيرة لمعرفة أسبابها. 

ل.ع

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