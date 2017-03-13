العثور على شاب ميت في ظروف غامضة ببلدية الدهوارة٠٠

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية بحمام النبائل نهاية الأسبوع الفارط، بمشتة الربيبة التابعة إقليميا لبلدية الدهوارة من أجل نقل جثة، و يتعلق الأمر بالمدعو (ا،ع) البالغ من العمر 35 سنة و الذي وجد متوفى في ظروف غامضة، الضحية تم تحويل جثته إلى العيادة متعددة الخدمات بوادي الشحم.فيما فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية الدهوارة تحقيقا لكشف ملابسات هذه القضية التي تركت الكثير من الحزن والأسى لدى سكان المنطقة.

ل.عزالدين