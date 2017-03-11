مصرع أربعيني بعد سقوطه من الطابق العاشر لعمارة بحي بلفودار

لقي مساء أمس رجل في العقد الرابع من العمر مصرعه بعد سقوطه من الطابق العاشرة لعمارة بحي بلفودار المتواجد بالجهة الغربية لمدينة عنابة. تفاصيل الحادثة استنادا ما نقلته مصادر «آخر ساعة» أن المدعو»ر،س» البالغ من العمر حوالي 43 سنة ، سقط من الطابق العاشر لعمارة بحي بلفدار بالجهة الغربية لمدينة عنابة،ما استدعى إخطار مصالح الحماية المدنية والمصالح الأمنية اللذان تنقلا على الفور إلى موقع الحادثة، وبعد معاينة الحماية المدنية للضحية تبين انه فارق الحياة في عين المكان متأثرا بإصاباته البليغة، حيث نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد الجامعي بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا والتي فتحت تحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها والأسباب المؤدية لها والتي لا تزال غامضة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

جمال.م