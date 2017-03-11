عنابة/ فيما فتحت مصالح الامن تحقيق في الحادثة

مصرع أربعيني بعد سقوطه من الطابق العاشر لعمارة بحي بلفودار

11.03.2017

 

لقي  مساء أمس رجل  في العقد  الرابع  من العمر  مصرعه  بعد  سقوطه  من  الطابق  العاشرة  لعمارة  بحي  بلفودار المتواجد  بالجهة  الغربية لمدينة  عنابة. تفاصيل  الحادثة  استنادا  ما نقلته  مصادر  «آخر  ساعة» أن  المدعو»ر،س» البالغ  من العمر  حوالي  43 سنة ، سقط  من الطابق العاشر  لعمارة  بحي  بلفدار بالجهة  الغربية  لمدينة  عنابة،ما استدعى إخطار مصالح  الحماية المدنية  والمصالح  الأمنية   اللذان  تنقلا  على  الفور إلى  موقع  الحادثة، وبعد معاينة  الحماية المدنية  للضحية  تبين  انه  فارق  الحياة  في  عين  المكان متأثرا  بإصاباته البليغة، حيث  نقل  إلى  مصلحة  حفظ  الجثث بمستشفى  ابن  رشد الجامعي بعد  اتخاذ جميع  الإجراءات القانونية اللازمة  من طرف  المصالح  الأمنية  المختصة  إقليميا  والتي  فتحت تحقيق  في  الحادثة  لمعرفة  ملابساتها  والأسباب المؤدية  لها  والتي لا تزال  غامضة  إلى  حد كتابة هذه الأسطر.

 

جمال.م

 

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