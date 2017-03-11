أمواج البحر تقذف جثة متحللة بشاطئ صخر البلح

م مسعود

تدخلت مصالح الحماية المدنية أول أمس رفقة عناصر الدرك الوطني من أجل إجلاء جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ صخر البلح ببلدية سيدي عبد العزيز ( شرق ولاية جيجل) وذلك بعدما قذفت بها أمواج البحر في ساعة مبكرة من الصباح .وعلم من مصادر محلية بأن الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التعفن تعود إلى رجل في حوالي العقد الرابع ذي بشرة سمراء ، وأكدت هذه المصادر بأن الجثة التي تابع بعض الأشخاص الذين كانوا في نزهة بالشاطئ المذكور خروجها الى اليابسة قبل أن يعلموا مصالح الأمن بذلك كانت متعفنة بشكل كبير إلى درجة أن معالم الوجه كانت غائبة كلية تماما مثل بعض الأطراف التي تحللت مما يوحي بمكوث الجثة لفترة طويلة بعرض البحر .وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير في الوقت الذي فتح فيه تحقيق من قبل المصالح المختصة لتحديد هوية صاحبها في غياب ولو خيط صغير بإمكانه أن يساعد هؤلاء على الوصول إلى هوية هذا الأخير والتأكد مما إذا كانت الجثة تعود لشخص من جنسية جزائرية أو لأحد الأفارقة المهاجرين الذي يكون قد ألقي به في عرض البحر قبل أن تقذف به الأمواج وترميه بهذه المنطقة وهي الفرضية التي ترجحها أغلب المصادر إلى أن يثبت العكس .