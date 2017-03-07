الأمن يوقع بستيني يروج المخدرات بالمنطقة الصناعية بالما





جمال بوعكاز

في إطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بأمن ولاية قسنطينة، على إثر عملية نوعية من توقيف شخص يبلغ من العمر 61 سنة عن قضية شراء وتخزين وعرض للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم و على اثر العملية النوعية لقوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما على مستوى وسط المدينة من خلال مداهمة للأماكن المشبوهة ، و تبعا لمعلومات وردت لذات الفرقة بخصوص قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة بالمخدرات ، تم تفتيش مقر إقامة هذا الأخير بناء على إذن من السلطة المختصة ، تم حجز داخل غرفة نوم المعني على كيس بلاستيكي أحمر اللون بداخله 24 صفيحة و قطع متفاوتة الأحجام من المخدرات يقدر وزنها الإجمالي بحوالي 2.5 كلغ من المخدرات بالإضافة إلى 05 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع بروزيبام و كذا سيف تقليدي الصنع و 03 قواطع ورق (كيتور ) ، كما تم خلال العملية حجز مبلغ مالي جد معتبر يقدر بـ 30500.00 دج ، ليتم توقيف هذا الأخير و بإخضاعه إلى الملامسة الوقائية عثر بجيب سترته اليسرى على مبلغ مالي ليتم تحويله إلى مقر الفرقة، بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني و تقديمه أمام النيابة