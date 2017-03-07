درك مجاز الصفا يطيح بعصابة السطو على المنازل و المحلات

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء بقالمة بحر الأسبوع الفارط من الإطاحة بعصابة أشرار كانت تقوم بالسطو على المنازل والمحلات التجارية ،تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط في حدود الساعة 21.00مساء، بعدما اتفق المسميان (ن.إ)و(ك.ج)على القيام بعملية سرقة دكان المسمى(ز.ر)أين توجها إلى الدكان السالف الذكر أين قام المسمى(ك.ج) بمحاولة خلع وتكسير قفل باب الدكان في حين بقي المشتبه فيه الثاني يقوم بعملية الحراسة ومراقبة المكان،فلم يتمكنا من ذلك بعد ذلك غادرا المكان واجتمعا للمرة الثانية وخططا لعملية سرقة منزل المسمى (ق.ح) غير بعيد عن مكان الدكان الأول لغرض سرقته،أين تسلق المسمى(ك.ج)الجدار الخارجي المحيط بالمنزل في حين بقي شريكه المدعو (ن.إ) يحرسه خارجا بعد مرور حوالي ربع ساعة شاهد شريكه وهو يقوم بتسلق الجدار والهروب وسماعه لصراخ شخص كان قد اكتشف أمرهما،ليلتقيا مرة ثالثة بالقرب من المكان المسمى(عين كابران) ببلدية مجاز الصفا ليقوما بالاتفاق على سرقة دكان(س.ر) حيث توجها معا إلى الدكان وقاما بخلع قفل بابه الخشبي،أين دخل المسمى(ك.ج) إلى الدكان في حين بقي المشتبه فيه الثاني يحرس المكان،أين قاما بسرقة مبلغ مالي قدره1225 دج .في صبيحة اليوم الموالي حوالي الساعة 09.00 صباحا تقدم جميع الضحايا إلى مقر فرقة مجاز الصفا للتبليغ عن الوقائع، وبعد تكثيف عنصري الاستعلام والبحث لأفراد الفرقة الإقليمية بمجاز الصفا تم توقيف المشتبه فيه الأول من مسكنه لمباشرة التحقيق معه أين اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه. ليعترف بهوية شريكه الثاني المسمى(ن.إ) والذي تم توقيفه والتحقيق معه في مجريات القضية ليعترف هو الآخر بالجرم المنسوب إليه.

ل.عزالدين