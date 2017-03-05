سقوط مميت لأربعينية من الطابق الرابع بقسنطينة

لقيت صبيحة أمس، في حدود الساعة العاشرة صباحا امرأة تبلغ من العمر 45 سنة حتفها بحي بوشامة بالقرب من المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، ويتعلق الأمر بالضحية “ك س« تعرضت لسقوط خطير بعد أن كانت تقوم بتنظيف زربية على شرفة المنزل لتهوي مباشرة إلى الأرض، فيما أكد بعض من عرفوها أن المرأة تتعرض للإغماءات من حين لآخر ما يرجح أنها تعرضت لنوبة وهي تقوم بعملية التنظيف. هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا للوصول إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بقسنطينة.

لعبودي.ع